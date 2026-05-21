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Bolivia, marcia a La Paz contro i blocchi stradali

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In Bolivia centinaia di persone sono scese in piazza a La Paz contro i blocchi legati alle proteste delle ultime settimane. Le manifestazioni contro le misure di austerità hanno provocato disagi e carenze di beni essenziali in diverse aree del Paese.

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