Bolivia, marcia a La Paz contro i blocchi stradali

In Bolivia centinaia di persone sono scese in piazza a La Paz contro i blocchi legati alle proteste delle ultime settimane. Le manifestazioni contro le misure di austerità hanno provocato disagi e carenze di beni essenziali in diverse aree del Paese.
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