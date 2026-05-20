Irvine Welsh: “Il Regno Unito è senza futuro”

Al Salone del Libro di Torino abbiamo incontrato lo scrittore scozzese Irvine Welsh che ha presentato Men in love il sequel del romanzo cult Trainspotting. Ci ha parlato della situazione politica nel Regno Unito
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