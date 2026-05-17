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Cina, la valle delle farfalle di Honghe si risveglia

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Nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, migliaia di farfalle sono emerse dalle loro crisalidi nella valle di Honghe dando vita a uno spettacolo che si ripete ogni anno tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. Tra le specie presenti anche la rara Teinopalpus aureus, il Kaiser-i-Hind dorato, e la Troides aeacus, la più grande farfalla della Cina.

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