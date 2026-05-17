Papa Leone XIV: "L'IA rispetti la verità dell'uomo"

In occasione della Giornata mondiale delle Comunicazioni, Papa Leone XIV ha invocato un uso dell'intelligenza artificiale che rispetti la "verità dell'uomo", affermando che ogni innovazione tecnologica debba essere orientata a questo valore. Il Papa ha anche ricordato il messaggio di pace di San Francesco ed esortato a rinnovare l'impegno ecologico, denunciando come le guerre abbiano rallentato i progressi ambientali.