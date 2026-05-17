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Papa Leone XIV: "L'IA rispetti la verità dell'uomo"

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In occasione della Giornata mondiale delle Comunicazioni, Papa Leone XIV ha invocato un uso dell'intelligenza artificiale che rispetti la "verità dell'uomo", affermando che ogni innovazione tecnologica debba essere orientata a questo valore. Il Papa ha anche ricordato il messaggio di pace di San Francesco ed esortato a rinnovare l'impegno ecologico, denunciando come le guerre abbiano rallentato i progressi ambientali.

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