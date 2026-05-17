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Cina, squadre di soccorso in azione per le inondazioni

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Le forti piogge cadute nel fine settimana nella Cina meridionale hanno aumentato il rischio di inondazioni. Squadre di soccorso sono intervenute per fronteggiare le inondazioni che stanno colpendo il Paese a causa delle forti piogge.

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