Cina, squadre di soccorso in azione per le inondazioni

Le forti piogge cadute nel fine settimana nella Cina meridionale hanno aumentato il rischio di inondazioni. Squadre di soccorso sono intervenute per fronteggiare le inondazioni che stanno colpendo il Paese a causa delle forti piogge.
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