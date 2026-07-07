Farage si dimette da deputato e chiede elezione suppletiva

Nigel Farage ha annunciato le proprie dimissioni da membro del Parlamento britannico per il collegio di Clacton-on-Sea, forzando così lo svolgimento di un'elezione suppletiva. Il leader di Reform UK ha respinto ogni addebito nei suoi confronti e ha presentato il voto come un confronto diretto "tra il popolo e l'establishment", rimettendo agli elettori del collegio il giudizio sul proprio operato.
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