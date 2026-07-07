Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sky Cube 7/7 - Nato, quanto spendono in armi i Paesi membri?

Mondo

In occasione del vertice Nato di Ankara, la due giorni fondamentale per il futuro dell’Alleanza Atlantica, in questa puntata di Sky Cube Tonia Cartolano dialoga con Alessandro Marenzi per approfondire tutti i numeri della Nato, da quanto spendono i Paesi membri fino alle richieste del presidente Usa Donald Trump, che dagli alleati pretende una maggiore spesa militare.

Prossimi video

Trump: "Meloni mi piace, ma non c'è stata per noi"

Mondo

Sky TG24, Timeline, L'ingerenza di Trump sui Mondiali 2026

Mondo

Sky TG24, Timeline, Il vertice della Nato ad Ankara

Mondo

Europa-Russia, viaggio lungo la Baltic Defence Line della NATO

Mondo

Sky Cube 7/7 - Nato, quanto spendono in armi i Paesi membri?

Mondo

Kiev, gatto estratto vivo dalle macerie 24 ore dopo i raid

Mondo