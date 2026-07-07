Sky Cube 7/7 - Nato, quanto spendono in armi i Paesi membri?

In occasione del vertice Nato di Ankara, la due giorni fondamentale per il futuro dell’Alleanza Atlantica, in questa puntata di Sky Cube Tonia Cartolano dialoga con Alessandro Marenzi per approfondire tutti i numeri della Nato, da quanto spendono i Paesi membri fino alle richieste del presidente Usa Donald Trump, che dagli alleati pretende una maggiore spesa militare.
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