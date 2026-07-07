Kiev, gatto estratto vivo dalle macerie 24 ore dopo i raid

A Kiev, in Ucraina, i soccorritori hanno tratto in salvo un gatto rimasto intrappolato per oltre 24 ore all'ottavo piano di un condominio sventrato da un attacco missilistico russo. La proprietaria dell'animale è sopravvissuta al bombardamento, nel quale hanno perso la vita due suoi parenti che vivevano nell’appartamento adiacente. Nel raid sulla regione di Kiev sono rimaste uccise almeno 28 persone.