Devastanti alluvioni in India, gravi danni e diversi feriti

Il forte maltempo in India ha causato devastanti alluvioni lampo nei territori di Jammu e Kashmir, provocando il crollo di abitazioni e il ferimento di diversi residenti. Le piogge torrenziali hanno sommerso anche i binari ferroviari nello stato del Maharashtra e intere strade in Gujarat. Il dipartimento meteorologico ha avvertito che le precipitazioni saranno molto intense anche nelle prossime ore.