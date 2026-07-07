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Devastanti alluvioni in India, gravi danni e diversi feriti

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Il forte maltempo in India ha causato devastanti alluvioni lampo nei territori di Jammu e Kashmir, provocando il crollo di abitazioni e il ferimento di diversi residenti. Le piogge torrenziali hanno sommerso anche i binari ferroviari nello stato del Maharashtra e intere strade in Gujarat. Il dipartimento meteorologico ha avvertito che le precipitazioni saranno molto intense anche nelle prossime ore.

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