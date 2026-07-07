Siria, esplosioni vicino all'hotel di Emmanuel Macron

Due ordigni sono esplosi nel centro di Damasco, in Siria, vicino all'hotel Four Seasons che ospita il presidente francese Emmanuel Macron in visita ufficiale nel Paese. Il leader dell'Eliseo è rimasto illeso poiché aveva già lasciato la struttura per dirigersi al palazzo presidenziale, dove ha poi incontrato il capo di Stato siriano Ahmed al-Sharaa. Secondo una fonte della sicurezza siriana, una bomba era stata collocata in un cestino dei rifiuti e l'altra in un veicolo. Nonostante l'attacco, la presidenza francese ha confermato che l’agenda di Macron non subirà modifiche.