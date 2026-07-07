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Siria, esplosioni vicino all'hotel di Emmanuel Macron

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Due ordigni sono esplosi nel centro di Damasco, in Siria, vicino all'hotel Four Seasons che ospita il presidente francese Emmanuel Macron in visita ufficiale nel Paese. Il leader dell'Eliseo è rimasto illeso poiché aveva già lasciato la struttura per dirigersi al palazzo presidenziale, dove ha poi incontrato il capo di Stato siriano Ahmed al-Sharaa. Secondo una fonte della sicurezza siriana, una bomba era stata collocata in un cestino dei rifiuti e l'altra in un veicolo. Nonostante l'attacco, la presidenza francese ha confermato che l’agenda di Macron non subirà modifiche.

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