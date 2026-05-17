OMS, epidemia di Ebola in Africa è un'emergenza globale

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il 17 maggio che l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RD Congo) e in Uganda costituisce una «emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale». La malattia ha un tasso di mortalità che va dal 50 al 90 per cento.
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