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Raid israeliani in Libano: quasi 3.000 morti dal 2 marzo

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Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Usa in vigore dal 16 aprile, continua a crescere il bilancio delle vittime dei raid israeliani in Libano, che dal 2 marzo ha raggiunto quota 2.969 morti e oltre 9.100 feriti. Lo ha annunciato il Centro operativo libanese per le emergenze sanitarie.

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