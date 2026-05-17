Raid israeliani in Libano: quasi 3.000 morti dal 2 marzo

Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Usa in vigore dal 16 aprile, continua a crescere il bilancio delle vittime dei raid israeliani in Libano, che dal 2 marzo ha raggiunto quota 2.969 morti e oltre 9.100 feriti. Lo ha annunciato il Centro operativo libanese per le emergenze sanitarie.
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