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Amman, corteo per i palestinesi nel giorno della Nakba

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Ad Amman, in Giordania, manifestanti sono scesi in piazza per il 78esimo anniversario della Nakba, la “catastrofe” che per i palestinesi coincide con l’esodo del 1948 seguito alla nascita dello Stato di Israele.

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