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Turchia, Flotilla parte per Gaza dopo l’attacco di Israele

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Una flottiglia di attivisti internazionali è partita dalla Turchia con aiuti destinati alla Striscia di Gaza. La missione della Global Sumud Flotilla arriva dopo la precedente intercettazione israeliana in acque internazionali. Gli organizzatori denunciano il protrarsi del blocco e della crisi umanitaria nella Striscia.

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