Raid israeliani nel sud del Libano, media: "Due morti"

Nonostante il cessate il fuoco annunciato il 16 aprile, nel sud del Libano continuano gli scontri tra Israele e Hezbollah. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa libanese Nna, un raid aereo israeliano sulla città di Abba ha causato lunedì mattina due morti e cinque feriti. A Washington, intanto, la diplomazia cerca una via d'uscita: un terzo round di colloqui ad alto livello tra gli ambasciatori dei due Paesi, mediato dagli Stati Uniti, è previsto per giovedì.