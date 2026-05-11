Cina lancia navicella cargo verso la stazione spaziale

La Cina ha lanciato una nuova missione cargo verso la stazione spaziale Tiangong per trasportare rifornimenti, carburante e attrezzature per gli astronauti. La navicella resterà in orbita per circa un anno.
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