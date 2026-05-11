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Atene, mostra immersiva racconta il mondo di Frida Kahlo

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Ad Atene una mostra immersiva dedicata a Frida Kahlo accompagna i visitatori nel mondo dell’artista attraverso realtà virtuale, proiezioni digitali e installazioni interattive ispirate alla sua vita e alle sue opere.

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