Ad Atene una mostra immersiva dedicata a Frida Kahlo accompagna i visitatori nel mondo dell’artista attraverso realtà virtuale, proiezioni digitali e installazioni interattive ispirate alla sua vita e alle sue opere.
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Atene, mostra immersiva racconta il mondo di Frida Kahlo
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