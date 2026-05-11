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Hantavirus, passeggeri nave arrivano in ospedale

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Proseguono i trasferimenti dei passeggeri della nave MV Hondius dopo il focolaio di hantavirus che ha causato diverse vittime. Gruppi di viaggiatori sono stati rimpatriati in vari Paesi e sottoposti a isolamento e controlli sanitari.

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