L'oppositore di Putin Boris Nadezhdin fugge in Francia

Il politico russo di opposizione Boris Nadezhdin ha lasciato la Russia e si trova in Francia dopo essere stato accusato di esposizione di simboli estremisti. In un video ripreso davanti alla Torre Eiffel ha dichiarato: "La notizia buona è che sono vivo e libero. Purtroppo però non sono più in Russia". A luglio Nadezhdin era stato fermato dopo aver mostrato sul suo canale Telegram un'immagine di Alexei Navalny e inserito nel registro degli "agenti stranieri" del ministero della Giustizia. Nel 2024 la sua candidatura alle presidenziali contro Putin venne respinta dalla Commissione elettorale centrale.
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