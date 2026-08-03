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L'oppositore di Putin Boris Nadezhdin fugge in Francia

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Il politico russo di opposizione Boris Nadezhdin ha lasciato la Russia e si trova in Francia dopo essere stato accusato di esposizione di simboli estremisti. In un video ripreso davanti alla Torre Eiffel ha dichiarato: "La notizia buona è che sono vivo e libero. Purtroppo però non sono più in Russia". A luglio Nadezhdin era stato fermato dopo aver mostrato sul suo canale Telegram un'immagine di Alexei Navalny e inserito nel registro degli "agenti stranieri" del ministero della Giustizia. Nel 2024 la sua candidatura alle presidenziali contro Putin venne respinta dalla Commissione elettorale centrale.

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