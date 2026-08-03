Cina-Russia, completata la prima funivia transfrontaliera

La struttura principale della prima funivia transfrontaliera tra Cina e Russia è stata completata sul fiume Heilongjiang. L'impianto collega Heihe e Blagoveščensk con un tempo di percorrenza di 6-8 minuti e una capacità annua di 2,6 milioni di passeggeri per tratta. I lavori avviati nel 2019 si concluderanno entro la fine dell'anno, come riferito dal funzionario Zhang Qijun.
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