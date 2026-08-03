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Drone manca palazzo di Putin e cade in spiaggia: 7 morti

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Almeno sette persone sono morte e circa 40 sono rimaste ferite nel centro turistico di Gelendzhik, in Russia, dopo che un drone ucraino si è schiantato su una spiaggia affollata nei pressi della residenza di Putin sul Mar Nero.

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