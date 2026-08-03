Patrimonio romano in Libia, ripresi restauri a Leptis Magna

Archeologi ed esperti hanno ripreso i lavori di conservazione del patrimonio romano in Libia presso la Villa Silin e l'antica città di Leptis Magna, sito UNESCO. Le attività della missione francese, interrotte nel 2011 per l'instabilità politica nel Paese, riguardano il restauro delle terme orientali e dei mosaici. Leptis Magna resta aperta al pubblico, mentre Villa Silin riaprirà a restauri completati.