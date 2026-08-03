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Cina, doppio arcobaleno sulle montagne di Huangshan

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Un raro doppio arcobaleno ha illuminato le montagne di Huangshan, nella provincia cinese di Anhui, dopo il passaggio di un temporale estivo. Le piogge hanno lasciato spazio a un suggestivo scenario di vette avvolte dalla nebbia e vallate verdeggianti, mentre il fenomeno ha attirato numerosi turisti, che si sono fermati a fotografare lo spettacolo naturale.

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