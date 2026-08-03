Cina, doppio arcobaleno sulle montagne di Huangshan

Un raro doppio arcobaleno ha illuminato le montagne di Huangshan, nella provincia cinese di Anhui, dopo il passaggio di un temporale estivo. Le piogge hanno lasciato spazio a un suggestivo scenario di vette avvolte dalla nebbia e vallate verdeggianti, mentre il fenomeno ha attirato numerosi turisti, che si sono fermati a fotografare lo spettacolo naturale.