Nuove immagini diffuse da droni mostrano Vovchansk, al confine tra Ucraina e Russia, quasi completamente distrutta dopo due anni di guerra. La città, colpita dall’offensiva russa lanciata nel 2024 verso Kharkiv, appare ridotta in macerie tra edifici devastati e infrastrutture distrutte. Secondo il progetto DeepState, gran parte dell’area sarebbe sotto controllo russo. La geolocalizzazione del video è stata confermata, ma non la data esatta delle riprese.
Prossimi video
Vovchansk in macerie dopo due anni di offensiva russa
Mondo
Hantavirus, Papa Leone XIV ringrazia le Isole Canarie
Mondo
Hantavirus, Madrid: operazione senza precedenti, no rischi
Mondo
Nave Hondius, sbarco del passeggeri davanti a Tenerife, ecco le regole da rispettare
Mondo
Ucraina, chi è Schroeder ex cancelliere tedesco amico di Putin
Mondo
Pakistan, autobomba a Bannu: almeno 12 agenti uccisi
Mondo
Ungheria, il "ministro ballerino" torna virale
Mondo