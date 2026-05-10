Vovchansk in macerie dopo due anni di offensiva russa

Nuove immagini diffuse da droni mostrano Vovchansk, al confine tra Ucraina e Russia, quasi completamente distrutta dopo due anni di guerra. La città, colpita dall’offensiva russa lanciata nel 2024 verso Kharkiv, appare ridotta in macerie tra edifici devastati e infrastrutture distrutte. Secondo il progetto DeepState, gran parte dell’area sarebbe sotto controllo russo. La geolocalizzazione del video è stata confermata, ma non la data esatta delle riprese.