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Vovchansk in macerie dopo due anni di offensiva russa

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Nuove immagini diffuse da droni mostrano Vovchansk, al confine tra Ucraina e Russia, quasi completamente distrutta dopo due anni di guerra. La città, colpita dall’offensiva russa lanciata nel 2024 verso Kharkiv, appare ridotta in macerie tra edifici devastati e infrastrutture distrutte. Secondo il progetto DeepState, gran parte dell’area sarebbe sotto controllo russo. La geolocalizzazione del video è stata confermata, ma non la data esatta delle riprese.

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