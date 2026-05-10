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Ungheria, il "ministro ballerino" torna virale

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A Budapest il futuro ministro della Salute Zsolt Hegedus torna virale con il suo celebre ballo sulle scale del Parlamento durante l’insediamento del nuovo premier Péter Magyar. Davanti a migliaia di sostenitori, il politico ha improvvisato passi di danza e air guitar mentre la cerimonia veniva trasmessa sui maxi schermi in piazza. La vittoria del partito Tisza segna la fine dei 16 anni di governo di Viktor Orbán e apre una nuova fase politica per l’Ungheria.

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