Ungheria, futuro ministro Salute balla al giuramento di Magyar

Dopo il giuramento di Peter Magyar come primo ministro dell'Ungheria, il futuro ministro della Salute Zsolt Hegedus ha rubato la scena al neo-premier festeggiando con il suo celebre balletto che aveva già eseguito dopo la storica vittoria elettorale del partito Tisza contro Viktor Orban. Un bis che ha scatenato la gioia delle migliaia di persone radunate in piazza del Parlamento per seguire la cerimonia diventando subito virale sui social

Torna la “danza della vittoria” di Zsolt Hegedűs. All’evento di insediamento del governo guidato da Péter Magyar, il neoministro della Sanità ungherese ha replicato sul palco la scena che lo aveva già reso celebre lo scorso 12 aprile, quando il partito di opposizione aveva festeggiato il successo elettorale a Budapest. Immagini che gli sono valse il soprannome di “Bulibáró”, traducibile come “barone della festa” e che confermano, di fatto, lo stile informale del nuovo corso politico nel Paese.

Eletto deputato grazie all’undicesimo posto nella lista nazionale guidata da Magyar Péter, il suo nome circolava già dal luglio 2025, quando era stato presentato come consulente sanitario della formazione. Laureato nel 1994 alla facoltà di Medicina della Semmelweis Egyetem di Budapest, Hegedűs ha conseguito la specializzazione in ortopedia nel 1999. Figlio del vescovo riformato Hegedűs Loránt, è sposato con un’oculista e ha quattro figli.