Guerra Ucraina, Putin: "Il conflitto sta per finire"

Vladimir Putin ha dichiarato a sorpresa che la guerra in Ucraina "si avvia alla conclusione" e ha aperto a negoziati con l'Ue, indicando l'ex cancelliere tedesco Schroeder come candidato preferito al ruolo di negoziatore. Le parole del presidente russo sono arrivate al termine della parata in sordina sulla Piazza Rossa per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo.
Prossimi video
Ucraina, Putin: "Conflitto volge al termine"
Mondo
Libano, raid su Beirut nel Sud, decine di morti
Mondo
Trump ribadisce: Italia non c'è stata quando avevamo bisogno
Mondo
Festa Europa, Metsola: "Più che mai bisogno di Europa"
Mondo
Raid israeliani nel sud Libano, soccorsi tra le macerie
Mondo
Eruzione in Indonesia, dispersi due escursionisti
Mondo
Ungheria, Magyar ha prestato giuramento, è il nuovo premier
Mondo