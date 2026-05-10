Guerra Ucraina, Putin: "Il conflitto sta per finire"

Vladimir Putin ha dichiarato a sorpresa che la guerra in Ucraina "si avvia alla conclusione" e ha aperto a negoziati con l'Ue, indicando l'ex cancelliere tedesco Schroeder come candidato preferito al ruolo di negoziatore. Le parole del presidente russo sono arrivate al termine della parata in sordina sulla Piazza Rossa per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo.