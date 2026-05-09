Eruzione in Indonesia, dispersi due escursionisti

I soccorritori hanno individuato la posizione di due escursionisti di Singapore dispersi dopo l’eruzione del vulcano Dukono, in Indonesia, ma non è ancora chiaro se siano vivi. Il vulcano ha lanciato cenere fino a 10 chilometri di altezza, mentre una escursionista indonesiana è morta durante l’emergenza.
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