Raid israeliani nel sud Libano, soccorsi tra le macerie

Operazioni di soccorso nel sud del Libano dopo nuovi raid israeliani nelle località di Saksakiyeh e Toura. I soccorritori hanno cercato dispersi tra le macerie e recuperato un corpo, mentre continuano le tensioni tra Israele e Hezbollah nonostante il cessate il fuoco annunciato ad aprile.
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