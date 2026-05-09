Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Raid israeliani nel sud Libano, soccorsi tra le macerie

Mondo

Operazioni di soccorso nel sud del Libano dopo nuovi raid israeliani nelle località di Saksakiyeh e Toura. I soccorritori hanno cercato dispersi tra le macerie e recuperato un corpo, mentre continuano le tensioni tra Israele e Hezbollah nonostante il cessate il fuoco annunciato ad aprile.

Prossimi video

Il Papa riceve l'Inter: "Siate un modello per i giovani"

Mondo

Nave da crociera Hondius in arrivo a Tenerife, 4 persone monitorate in Italia

Mondo

Ungheria, Peter Magyar arriva al Parlamento da premier

Mondo

Giorno della Vittoria, a Mosca la parata sulla piazza Rossa

Mondo

Mosca, tradizionale parata del Giorno della Vittoria sulla Piazza Rossa

Mondo

Israele all'Eurovision, cinque Paesi boicottano l'evento

Mondo