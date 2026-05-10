Miami, esplosione su una barca: almeno undici feriti

Almeno undici persone sono rimaste ferite a causa di un'esplosione sulla barca charter "Nauti Nabors" nelle acque vicino a Haulover Sandbar, popolare meta turistica nei pressi di Miami Beach. Il Miami-Dade Fire Rescue ha parlato di "possibile deflagrazione su un'imbarcazione" e i feriti sono stati trasportati in ospedale. Ancora da stabilire la dinamica esatta dei fatti. Un testimone ha riferito al Miami Herald di una possibile fuga di gas.
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