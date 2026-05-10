Tel Aviv, manifestanti in piazza contro Netanyahu

Decine di israeliani si sono radunati a Tel Aviv per protestare contro il governo di Benjamin Netanyahu e i conflitti in corso ai confini del Paese. Tra i temi al centro della protesta, anche il rifiuto della comunità ultra-ortodossa di arruolarsi nell'esercito. "Il nemico più pericoloso è interno: chi rifiuta di andare in guerra, non lavora e non paga le tasse", ha dichiarato uno dei manifestanti mentre le tensioni si intensificano in vista delle elezioni.
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