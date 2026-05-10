Hantavirus, nave Mv Hondius arrivata a Tenerife

La nave da crociera Mv Hondius, colpita da un focolaio di Hantavirus, è arrivata al porto di Granadilla, a Tenerife. I passeggeri scenderanno a gruppi e saranno trasferiti all'aeroporto per il rimpatrio. Il ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza attiva su quattro persone transitate su un volo Klm su cui era salita una donna che si trovava sulla Mv Hondius e poi morta a Johannesburg a causa del virus. Maria Van Kerkhove, direttrice dell'OMS per la prevenzione delle epidemie e delle pandemie, ha classificato tutti i presenti a bordo della nave come contatti ad "alto rischio", raccomandando un monitoraggio di 42 giorni. L'Oms rassicura: "Non è un altro Covid, il rischio Hantavirus è basso".
Prossimi video
Ucraina, Putin: "Conflitto volge al termine"
Mondo
Libano, raid su Beirut nel Sud, decine di morti
Mondo
Trump ribadisce: Italia non c'è stata quando avevamo bisogno
Mondo
Festa Europa, Metsola: "Più che mai bisogno di Europa"
Mondo
Raid israeliani nel sud Libano, soccorsi tra le macerie
Mondo
Eruzione in Indonesia, dispersi due escursionisti
Mondo
Ungheria, Magyar ha prestato giuramento, è il nuovo premier
Mondo