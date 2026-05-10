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Hantavirus, nave Mv Hondius arrivata a Tenerife

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La nave da crociera Mv Hondius, colpita da un focolaio di Hantavirus, è arrivata al porto di Granadilla, a Tenerife. I passeggeri scenderanno a gruppi e saranno trasferiti all'aeroporto per il rimpatrio. Il ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza attiva su quattro persone transitate su un volo Klm su cui era salita una donna che si trovava sulla Mv Hondius e poi morta a Johannesburg a causa del virus. Maria Van Kerkhove, direttrice dell'OMS per la prevenzione delle epidemie e delle pandemie, ha classificato tutti i presenti a bordo della nave come contatti ad "alto rischio", raccomandando un monitoraggio di 42 giorni. L'Oms rassicura: "Non è un altro Covid, il rischio Hantavirus è basso".

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