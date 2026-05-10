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Pakistan, autobomba a Bannu: almeno 12 agenti uccisi

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Un attentatore suicida ha fatto esplodere un veicolo contro un posto di blocco della polizia a Fateh Khel, nel distretto di Bannu, nel nord-ovest del Pakistan. Successivamente un gruppo di militanti ha aperto il fuoco contro gli agenti. Almeno 12 poliziotti sono morti e 5 sono rimasti feriti. Un altro agente risulta disperso.

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