Pakistan, autobomba a Bannu: almeno 12 agenti uccisi

Un attentatore suicida ha fatto esplodere un veicolo contro un posto di blocco della polizia a Fateh Khel, nel distretto di Bannu, nel nord-ovest del Pakistan. Successivamente un gruppo di militanti ha aperto il fuoco contro gli agenti. Almeno 12 poliziotti sono morti e 5 sono rimasti feriti. Un altro agente risulta disperso.