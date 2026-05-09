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Ungheria, Peter Magyar arriva al Parlamento da premier

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Peter Magyar ha partecipato alla seduta inaugurale del Parlamento ungherese dopo la vittoria elettorale che ha messo fine all’era di Viktor Orban. Il leader del partito Tisza ha promesso riforme democratiche sostenuto da una larga maggioranza.

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