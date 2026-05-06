Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Capo Verde, evacuati da crociera passeggeri malati

Mondo

Emergenza sanitaria nel porto di Praia, a Capo Verde, dove alcuni passeggeri di una nave da crociera sono stati evacuati dopo casi di hantavirus. Le autorità stanno gestendo i trasferimenti medici e verificando eventuali altri contagi a bordo.

Prossimi video

Trump vs Papa, Rubio: Iran con atomica sarebbe un rischio

Mondo

Vaticano, Papa Leone risponde ad attacco Trump

Mondo

Rubio sul Papa: Iran con atomica non sarebbe una buona idea

Mondo

Papa: chi vuole criticarmi lo faccia con la verità

Mondo

Romania, sfiducia a Bolojan: caduto il governo europeista

Mondo

Rubio in Varticano, il pensiero dei cattolici Usa

Mondo