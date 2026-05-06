Capo Verde, evacuati da crociera passeggeri malati

Emergenza sanitaria nel porto di Praia, a Capo Verde, dove alcuni passeggeri di una nave da crociera sono stati evacuati dopo casi di hantavirus. Le autorità stanno gestendo i trasferimenti medici e verificando eventuali altri contagi a bordo.
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