Cina, esplosione in fabbrica fuochi d’artificio: 26 morti

Una violenta esplosione ha colpito una fabbrica di fuochi d’artificio a Changsha, nella provincia cinese dell’Hunan, causando almeno 26 morti e oltre 60 feriti. Il presidente Xi Jinping ha chiesto un’indagine approfondita per chiarire le responsabilità e rafforzare le misure di sicurezza. L’incidente è avvenuto in una delle principali aree produttive del settore pirotecnico in Cina. Le immagini diffuse dai media statali mostrano vaste colonne di fumo e macchinari al lavoro tra le macerie, mentre i soccorritori continuano le operazioni sul posto.