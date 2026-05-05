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Cina, esplosione in fabbrica fuochi d’artificio: 26 morti

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Una violenta esplosione ha colpito una fabbrica di fuochi d’artificio a Changsha, nella provincia cinese dell’Hunan, causando almeno 26 morti e oltre 60 feriti. Il presidente Xi Jinping ha chiesto un’indagine approfondita per chiarire le responsabilità e rafforzare le misure di sicurezza. L’incidente è avvenuto in una delle principali aree produttive del settore pirotecnico in Cina. Le immagini diffuse dai media statali mostrano vaste colonne di fumo e macchinari al lavoro tra le macerie, mentre i soccorritori continuano le operazioni sul posto.

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