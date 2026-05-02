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Attacco russo a Kharkiv, colpite 4 stazioni di servizio

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Un attacco russo con droni ha colpito la città ucraina di Kharkiv, danneggiando quattro stazioni di servizio e un edificio residenziale. Il governatore regionale Oleh Syniehubov ha confermato il ferimento di sei persone. Per domare le fiamme sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

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