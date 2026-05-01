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Ucraina, droni su Kharkiv: pompieri costretti a ripararsi

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Attacco con droni russi a Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina, dove sono state colpite diverse stazioni di servizio. I vigili del fuoco hanno dovuto mettersi al riparo durante le operazioni, mentre si registrano almeno due feriti.

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