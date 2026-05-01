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Australia, scontri dopo morte bambina indigena

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Scontri ad Alice Springs, in Australia, dopo la morte di una bambina indigena di cinque anni. Centinaia di persone hanno protestato davanti all’ospedale, mentre il sospetto dell’omicidio è stato trasferito sotto protezione in attesa delle accuse.

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