Iran, diaspora in Canada contro accordo con Trump

A Toronto la diaspora iraniana protesta contro un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran dopo la tregua. Parte dei manifestanti chiede a Trump di proseguire la pressione su Teheran, mentre altri denunciano l’impatto del conflitto sulla popolazione. Il dibattito riflette divisioni interne alla comunità iraniana all’estero.
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