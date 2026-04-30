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Iran, diaspora in Canada contro accordo con Trump

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A Toronto la diaspora iraniana protesta contro un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran dopo la tregua. Parte dei manifestanti chiede a Trump di proseguire la pressione su Teheran, mentre altri denunciano l’impatto del conflitto sulla popolazione. Il dibattito riflette divisioni interne alla comunità iraniana all’estero.

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