Odessa, attacco con droni: feriti e palazzi distrutti

Attacco notturno con droni russi a Odessa, nel sud dell’Ucraina, con almeno 18 feriti e diversi edifici danneggiati. Le esplosioni hanno provocato incendi, poi contenuti dai soccorsi, in una città già più volte colpita durante il conflitto.
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