Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Droga, arrestato il capo del cartello messicano di Jalisco

Mondo

Le forze speciali messicane hanno arrestato Audias Flores, noto come “El Jardinero” e uno dei principali comandanti del potente Cartello di Jalisco di Nuova Generazione (CJNG), nello Stato occidentale di Nayarit. Flores era considerato un potenziale successore di Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, che guidava il cartello ed è stato ucciso in un'operazione di sicurezza a febbraio.

Prossimi video

Netanyahu in tribunale, proteste fuori dall’aula

Mondo

Droga, arrestato il capo del cartello messicano di Jalisco

Mondo

Russia, droni ucraini colpiscono raffineria di Tuapse

Mondo

Scontro treni in Indonesia, almeno 14 morti

Mondo

Sky TG24 Timeline, l'aggressione alla cena di Trump

Mondo

Trump riceve re Carlo alla Casa Bianca per un tè

Mondo