Droga, arrestato il capo del cartello messicano di Jalisco

Le forze speciali messicane hanno arrestato Audias Flores, noto come “El Jardinero” e uno dei principali comandanti del potente Cartello di Jalisco di Nuova Generazione (CJNG), nello Stato occidentale di Nayarit. Flores era considerato un potenziale successore di Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, che guidava il cartello ed è stato ucciso in un'operazione di sicurezza a febbraio.