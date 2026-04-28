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Netanyahu in tribunale, proteste fuori dall’aula

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Ripreso a Gerusalemme il processo per corruzione a carico di Benjamin Netanyahu, sospeso per due mesi a causa della guerra con l'Iran. Fuori dal tribunale si sono radunati manifestanti, mentre il premier continua a negare tutte le accuse.

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