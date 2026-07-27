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Burnham incontra Zelensky: "Rafforzato il sostegno all’Ucraina"

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La visita del presidente ucraino nel Regno Unito rappresenta il primo appuntamento internazionale di Burnham dopo l'insediamento alla guida del governo britannico. Al centro dei colloqui il rafforzamento della cooperazione su difesa aerea, sicurezza marittima e produzione congiunta di armamenti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato nel Regno Unito per incontrare il premier Andy Burnham alla base navale di Portsmouth. La visita rappresenta il primo appuntamento internazionale di Burnham dopo l'insediamento alla guida del governo britannico. Al centro dei colloqui il rafforzamento della cooperazione su difesa aerea, sicurezza marittima e produzione congiunta di armamenti. I due leader hanno inoltre incontrato il personale militare ucraino impegnato nei programmi di addestramento nel Regno Unito.

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