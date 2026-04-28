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Russia, droni ucraini colpiscono raffineria di Tuapse

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Droni ucraini hanno colpito la raffineria russa di Tuapse sul Mar Nero, provocando un incendio. L’impianto, già fermo dopo precedenti attacchi, è stato più volte preso di mira nelle ultime settimane.

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