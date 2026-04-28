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Trump riceve re Carlo alla Casa Bianca per un tè

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Re Carlo è stato ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump per un incontro informale durante la sua visita negli Stati Uniti. Il programma include un discorso al Congresso e tappe a New York e in Virginia tra commemorazioni e impegni legati all’ambiente.

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