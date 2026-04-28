Crisi in Medio Oriente, Putin incontra ministro iraniano

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato a San Pietroburgo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi per discutere della crisi in Medio Oriente. Mosca ha ribadito l’intenzione di rafforzare i rapporti con Teheran e sostenere iniziative per la stabilità nella regione.
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