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Crisi in Medio Oriente, Putin incontra ministro iraniano

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Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato a San Pietroburgo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi per discutere della crisi in Medio Oriente. Mosca ha ribadito l’intenzione di rafforzare i rapporti con Teheran e sostenere iniziative per la stabilità nella regione.

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