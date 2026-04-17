Usa, gaffe di Hegseth: cita Pulp Fiction invece della Bibbia

Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha recitato durante una funzione religiosa al Pentagono un brano presentato come preghiera militare, citandolo come riferimento a Ezechiele 25:17. Il testo in realtà è però il famoso monologo del sicario interpretato da Samuel L. Jackson nel film “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino. Una gaffe diventata subito virale proprio mentre i Democratici hanno presentato una richiesta di impeachment contro Hegseth.