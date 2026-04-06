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Odessa, droni russi centrano edifici residenziali: 3 morti

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Un attacco notturno di droni russi ha colpito Odessa, il principale porto ucraino sul Mar Nero, causando tre morti, tra cui un bambino. Nel corso dei raid sono stati danneggiati edifici residenziali, infrastrutture energetiche e strutture amministrative. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre i sopravvissuti dalle macerie. Il governatore regionale Oleh Kiper ha confermato l'attacco massiccio sulla città.

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