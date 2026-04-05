Raid israeliani nel sud del Libano, strage a Kfar Hatta

Raid israeliani nel sud del Libano, colpito il villaggio di Kfar Hatta dove un edificio è stato distrutto durante gli attacchi notturni. Almeno sette morti e diversi feriti. I soccorritori lavorano tra le macerie. L’escalation tra Israele e Hezbollah aggrava la crisi umanitaria in Libano con migliaia di sfollati e gravi danni alle infrastrutture.