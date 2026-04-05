Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Raid israeliani nel sud del Libano, strage a Kfar Hatta

Mondo

Raid israeliani nel sud del Libano, colpito il villaggio di Kfar Hatta dove un edificio è stato distrutto durante gli attacchi notturni. Almeno sette morti e diversi feriti. I soccorritori lavorano tra le macerie. L’escalation tra Israele e Hezbollah aggrava la crisi umanitaria in Libano con migliaia di sfollati e gravi danni alle infrastrutture.

Prossimi video

Guerra in Iran, Trump: senza accordo faccio saltare tutto in aria e prendo il petrolio

Mondo

Iran, raid di Teheran nel Golfo. Israele colpisce Libano

Mondo

Guerra Ucraina, delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile

Mondo

Gaza, Pasqua celebrata tra speranza e fragile tregua

Mondo

Papa Leone XIV, primo messaggio pasquale: appello alla pace

Mondo

Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale

Mondo